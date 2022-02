Rund 25.000 Neuinfektionen in Österreich

Mit 25.177 binnen 24 Stunden liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Dienstag rund 2.000 Fälle niedriger als vor einer Woche mit knapp über 27.000.

Tendenziell rückläufig ist auch die Zahl der aktiven Fälle: Nach 342.898 Personen, die vor sieben Tagen noch an einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus laborierten, sind es nun 306.689 - ein Minus von etwas über zehn Prozent. 35 weitere Todesfälle in 24 Stunden bedeuten indes die höchste Zahl in diesem Jahr.