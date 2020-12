"Das Elend ist auf den Intensivstationen"

Ein düsteres Bild zeichnete KHBG-Direktor Gerald Fleisch für die kommenden Wochen. Er sieht nach den Feiertagen eine dritte Pandemiewelle anrollen.

Derzeit liegen 104 Corona-Patienten in Vorarlbergs Spitälern, 13 davon müssen beatmet werden. Insgesamt starben bisher 127 Personen mit oder an einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus, so Gerald Fleisch, Direktor der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG). Die Situation sei weiter "hoch angespannt". Sorge bereiteten ihm die um sich greifende "Covid-Müdigkeit und die Scheinsicherheit", was vor allem über die Feiertage zu einem erneuten Anstieg der Infektionen führen könnte. "Wir rechnen mit einer dritten Welle und bereiten uns darauf vor", so Fleisch.