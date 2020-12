Rendi-Wagner will Handel schließen

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner spricht in "Vorarlberg live" über einen weiteren harten Lockdown und das anspruchsvolle Jahr 2020.

"Das Jahr hatte uns alle im Griff, sowohl politisch als auch privat" - in "Vorarlberg live" zog SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bereits am Donnerstag eine kurze Bilanz und spricht auch über weitere Maßnahmen, die in den letzten Tagen des Jahres noch kommen könnten.

Schließung bis 6. Jänner

Nach dem harten Lockdown hätten die Auswirkungen etwa zwei Wochen spürbar sein sollen, aktuell befinden wir uns am Tag elf. Das Niveau an Neuinfektionen und vor allem Todesfällen sei aber noch immer enorm hoch, so die Ärztin. Im Idealfall gehe die Zahl auf 1.000 Neuinfektionen pro Tag herunter, so könne eine Stabilität im Infektionsgeschehen erreicht werden. Am Mittwoch wurden 2.962 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet.