Darum kritisiert Vorarlberg das Anti-Teuerungspaket

Aus einem Teil der Länder und dem Städtebund kommt Widerspruch gegen Teile des Teuerungs-Entlastungspakets, das eine Valorisierung von Familien- und Sozialleistungen bringen soll.

"Bewusste Fehlinterpretationen"?

Als Kritik an der Abschaffung der Kalten Progression will das Land seine Stellungnahme jedoch verstanden wissen. "Es gibt nicht den geringsten Zweifel daran, dass Vorarlberg stets für die Abschaffung der Kalten Progression eingetreten ist. Und gerade angesichts der Teuerung ist dies ein wesentlicher Schritt, um die Menschen zu entlasten", meint Landesstatthalterin Schöbi Fink. "Darauf haben wir in unserer Stellungnahme hingewiesen", so die Landesstatthalterin