Wegen Teuerung: Jeder Fünfte wohnt noch daheim im "Hotel Mama"

Das Alleinwohnen rückt für viele junge Menschen durch die Teuerungswelle in immer weitere Ferne. In Österreich wohnt laut EU-Statistik fast jeder Fünfte (17,6 Prozent) im Alter zwischen 25 und 34 Jahren noch im Elternhaus.

Junge Erwachsene können es gar nicht abwarten, bis sie endlich von Zuhause ausziehen und in ihre erste eigene Wohnung ziehen können. Doch dieser Traum ist für viele junge Menschen geplatzt. Die aktuelle Teuerungswelle und die höchste Inflationsrate seit etwa 50 Jahren machen es unmöglich. Es ist einfach nicht leistbar. Daher geht der Trend wieder in Richtung "Hotel Mama".

all

all

self

self

Laut EU-Statistik wohnt in Österreich noch jeder Fünfte Zuhause! Und das im Alter zwischen 25 und 34 Jahren.

Das ist der EU-Durchschnitt

Doch das ist im Vergleich zu den Kroaten noch gar nichts. Dort wohnen zwei von drei aller junger Menschen bei den Eltern zuhause. Auch in Griechenland sieht es ähnlich aus: 60,4 Prozent wohnen dort noch daheim. Ähnlich auch in Italien, dort ist jeder Zweite noch Zuhause. Sieht man sich den EU-Durchschnitt an, liegt dieser bei 26,4 Prozent.