Darum ist Israel die Impf-Nation Nummer 1

Tim Cupal, ORF-Auslandskorrespondent, war am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über die aktuelle Situation in Israel, den Umgag mit der Corona-Pandemie und die Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästina.

Er ist der Leiter des ORF-Büros in Tel Aviv – Tim Cupal. Seit 2019 berichtet er vor Ort über die Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästina. Aber auch der israelische Umgang mit der Corona-Pandemie wurde von ihm dokumentiert. Über die aktuelle Lage in Israel und den Fortschritt in der Pandemie-Bekämpfung berichtet Tim Cupal heute ab 17 Uhr aus dem "Vorarlberg LIVE"-Studio.