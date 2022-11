Darum feiern wir Allerheiligen & Allerseelen

Die katholische Kirche feiert Anfang November Allerheiligen und Allerseelen. Doch warum werden diese Festtage eigentlich gefeiert?

Der 1. November, der dieses Jahr auf einen Dienstag fällt, gilt als hoher Festtag und ist in Österreich auch ein gesetzlicher Feiertag, also generell arbeitsfrei. Er ist im Unterschied zum 2. November kein Tag des Totengedenkens, sondern es wird das neue Leben gefeiert, in das die Heiligen gelangt sind und das allen Christen verheißen wird.