Vorarlberg: Herbstferien, Halloween-Partys und Reisen

Herbstferien in Vorarlberg

Herbstferien in Vorarlberg ©Canva

Herbstferien in Vorarlberg ©Canva

Die Sommerferien sind viel zu lange her - Die nächsten Ferien stehen in Vorarlberg schon an.

Die Herbstferien gehen heuer vom 27. Oktober bis zum 31. Oktober. Sie fangen jedoch schon am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober an, und enden mit Allerheiligen am 01. November. Die Schüler dürfen sich somit auf eine ganze freie Woche freuen.

Corona-Einreisebeschränkungen

Wer in den Herbstferien verreisen möchte, sollte sich zunächst die bestehenden Covid-Einreiseregeln des jeweiligen Landes durchlesen. Für die Einreise nach Österreich benötigt man seit Mai 2022 keinen 3G-Nachweis mehr. Für beliebte Urlaubsländer wie Italien, Frankreich und England gelten derzeit keine Einschränkungen. Für Albanien, Bosnien, Kosovo, Kroatien, Serbien und Türkei benötigt man derzeit auch keine CoV-Nachweise. Um in die USA einreisen zu können, muss man vollständig geimpft sein. Weitere Informationen finden Sie hier.

Halloween-Partys

Am 31. Oktober wird es wieder gruslig im Ländle. Heuer finden wieder düstere Halloween-Party statt. Unter anderem im Cafe Zentrum in Götzis ab 19 Uhr. Zusätzlich dazu wird es auch eine Party im Hofsteigsaal in Lauterach geben.