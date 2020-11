Damen-Slalom in Levi: Liensberger will 1. Sieg

Am Wochenende geht es im finnischen Levi trotz ungewohnt hoher Herbst-Temperaturen mit zwei Frauenrennen weiter. Über allem schweben im Skisport-Lager in der Coronakrise die Sorgen um die Sportart. Den Alpinen fehlen Trainingsmöglichkeiten - eine ganze Nachwuchsgeneration droht wegzubrechen. Auch der für den 8. bis 21. Februar geplanten WM in Cortina d'Ampezzo droht Ungemach. Es ist nicht gesichert, dass der Austragungsort wegen Corona gehalten werden kann. Aber noch steht er im Kalender der FIS.

Kritik an Test- und Quarantäne-Vorgehen in Levi

Nach der Isolation des ganzen schwedischen Ski-Teams wegen eines positiven Corona-Tests ist Kritik am Vorgehen kurz vor den zwei Damen-Slaloms in Levi laut geworden. Die Weltcup-Gesamtsiegerin Federica Brignone schrieb dazu bei Instagram: "Wofür werden wir denn alle getestet? Wie kann es sein, dass alle Sportler einer Nation (die alle bei drei Tests negativ sind) wegen eines positiven Coaches nicht zum Rennen dürfen? Ist das fair?"

Am Donnerstag war ein positiver Befund bei einem schwedischen Trainer bekannt geworden. Die zuständigen Behörden ordneten daraufhin an, dass sich das ganze schwedische Team in Quarantäne begeben muss. Die Schwedinnen, darunter Podiumskandidatin Anna Swenn-Larsson, verpassen damit die Slaloms am Samstag und Sonntag in Lappland.

Die Italienerin Brignone verglich die Situation mit jener im Fußball und fragte: "Warum darf im Fußball, wo es physischen Kontakt zwischen den Spielern gibt, weitergespielt werden, auch wenn es einige positive Fälle gibt? Bitte gebt uns klare und gleiche Regeln."

Pinturault: Unfair

Frankreichs Topstar Alexis Pinturault sieht in dem Vorgehen die Chancengleichheit gefährdet. Wenn die Regel so bleibe, dass bei einem Corona-Fall sofort das ganze Team betroffen ist, "dann werde auch ich mal Wettkämpfe verpassen. Das ist nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher." Der Technik-Spezialist verwies darauf, dass er selbst und einige andere Rennfahrer, darunter Brignone und der norwegische Weltcup-Gesamtsieger Aleksander Aamodt Kilde, bereits mit Corona infiziert waren und deshalb eigentlich Antikörper haben müssten.

"Die Veranstalter müssen ihre Ablaufpläne überarbeiten", forderte Pinturault in einem Interview mit "Ski Chrono" am Freitag. Sonst könne es Folgen für den sportlichen Wettkampf geben. Er spekulierte, dass etwa Swenn-Larsson Probleme bekommen könnte, ohne Punkte aus den zwei Rennen in Levi in der ersten Slalom-Startgruppe im Weltcup zu bleiben. "Das beeinträchtigt die Chancen enorm", sagte der Franzose.

Liensberger fordert Shiffrin heraus

ÖSV-Ass Katharina Liensberger will bei allen Rennen vorne mitmischen und endlich ihre Chance auf einen ersten Sieg nutzen. Ihre härtesten Gegnerinnen heißen wieder: Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova.