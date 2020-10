RTL in Sölden - der Weltcupauftakt der Damen jetzt live im Ticker

Als erste Wintersport-Großveranstaltung unter Corona-Bedingungen steht der Saisonstart im Tiroler Ötztal ganz besonders im Blickpunkt der Skiwelt.

Inmitten der sich wieder zuspitzenden Coronavirus-Pandemie starten die österreichischen Skirennfahrerinnen in Tirol am heutigen Tag in die neue Saison. Traditionell mit Riesentorläufen für Damen und Herren erfolgt am Wochenende in Sölden der Auftakt zum alpinen Ski-Weltcup. Es ist ein Aufbruch ins Ungewisse.