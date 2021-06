Dachstuhlbrand in Bregenz: Das sagt Bgm. Michael Ritsch

Nach dem Dachstuhlbrand in Bregenz spricht Bürgermeister Ritsch den Einsatzkräften seinen Dank aus und erklärt, wie es weitergeht.

In der Nacht auf Mittwoch geriet der Dachstuhl eines Bregenzer Wohnhauses in Vollbrand. Fünf Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, es gibt einen Toten. Die Feuerwehr war bis am Vormittag mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. "Ich war von zwei bis 6:30 Uhr vor Ort", erklärt Bürgermeister Michael Ritsch gegenüber VOL.AT. Auch, um Maßnahmen zu setzen.