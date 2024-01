Dachstuhlbrand in Lauterach: Familie konnte sich in Sicherheit bringen

Am Freitagabend kam es in Lauterach zu einem Dachstuhlbrand.

Am Freitagabend gegen 18.50 Uhr nahmen Familienmitglieder einen eigenartigen und seltsamen Geruch in ihrem Haus in Lauterach wahr. Außerdem konnten sie akustisch ein "Knistern" in der Decke des Obergeschosses des Wohnhauses wahrnehmen. Die Familie verließ daraufhin selbständig das Einfamilienhaus und verständigte die Feuerwehr.