Einsatz in Lauterach: Dachstuhlbrand bei Einfamilienhaus

Am Freitagabend gegen 19 Uhr brach in einem Einfamilienhaus in Lauterach ein Dachstuhlbrand aus. Die Feuerwehren aus Lauterach und Wolfurt waren schnell vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

