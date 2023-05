"Da müssen wir alle hart daran arbeiten"

Elisabeth Edler, Ökologin und Nachfolgerin von Aaron Wölfling in der Dornbirner Stadtvertretung, war am Freitag bei "Vorarlberg LIVE".

Aaron Wölfling (Grüne) hat vor kurzem überraschend seinen Rücktritt als Jugendstadtrat in Dornbirn angekündigt. Auf ihn folgt Elisabeth Edler. Sie soll bei der Stadtvertretungssitzung am 30. Mai als Nachrückerin vereidigt und anschließend in den Stadtrat gewählt werden. Bei Vorarlberg LIVE am Freitag sprach sie von einer "größeren Entscheidung."