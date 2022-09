CSD Vorarlberg: Gemeinsam gegen Hasskriminalität

Das Pride-Wochenende in Bregenz steht bevor. SoHo und SPÖ nehmen dies zum Anlass, um ein Zeichen gegen sogenannte "Hate Crimes" zu setzen.

Am Samstag steht der Christopher Street Day (CSD) in Bregenz an. Doch die Regenbogenparade, wie sie genannt wird, ist weit mehr als nur eine große bunte Party. Es geht vor allem darum, für die Rechte der LGTBQIA+ Community sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung auf die Straße zu gehen.