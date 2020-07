Crate.io kooperiert mit Data-Intelligence-Beratungsfirma

Crate.io, Entwickler und Anbieter der für den Einsatz in IIoT-Umgebungen optimierten Datenbank CrateDB, schließt eine Partnerschaft mit der deutsch-österreichischen Data-Intelligence-Beratung roosi GmbH.

Crate.io mit Sitz in Dornbirn, Berlin und San Francisco strebt durch die Partnerschaft zusätzliche Beratungs- und Lösungskompetenz in der Umsetzung von Industrie 4.0-, IoT- und Streaming-Analytics-Initiativen an. Die roosi GmbH kann ab sofort bei der Konzeption ihrer Lösungen auf die skalierbarste Datenbank in diesem Umfeld zurückgreifen, heißt es in einer gemeinsamen Presseaussendung der beiden Unternehmen.