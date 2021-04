Covid-19: Söder will Sputnik V und sichert sich 2,5 Millionen Dosen für Bayern

Der Freistaat Bayern sichert sich noch vor einer möglichen EU-Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V Millionen Dosen des Mittels. Das hat Ministerpräsident Markus Söder angekündigt.

Video: Auf eigene Faust - Söder bestellt Sputnik V

Bayern will den Impfstoff Sputnik V. Der Freistaat werde noch am Mittwoch einen Vorvertrag mit einer Produktionsfirma im schwäbischen Illertissen unterzeichnen, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung des Kabinetts in München an. Nach der Zulassung soll Bayern 2,5 Millionen Impfdosen erhalten.