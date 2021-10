CoV-Stufenplan, Sterbehilfe und 70 Jahre Wasserrettung

Klomplexitätsforscher Peter Klimek, Caritas-Direktor Walter Schmolly und Sebastian Helbock, Leiter der Wasserrettung Vorarlberg, sind heute Abend bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Die Bundesregierung hat am Freitagabend angesichts der steigenden Neuinfektionszahlen einen Ausbau des "Stufenplans" zur Eindämmung der Corona-Lage präsentiert. Die Maßnahme zielt auf Ungeimpfte ab und sieht für diese scharfe Einschränkungen bis hin zu einem Lockdown vor - beides allerdings erst bei einer stark steigenden Auslastung der Intensivstations-Kapazitäten. Aktuell bleiben die Maßnahmen gleich, es gilt weiterhin Phase 1 des nun auf fünf Stufen erweiterten Planes. Laut Komplexitätsforscher Peter Klimek wird die Corona-Pandemie sehr wahrscheinlich in eine Endemie übergehen. Das aktuelle Infektionsgeschehen in Österreich lasse sich nur schwer einschätzen. Mit Komplexitätsforscher Peter Klimek spricht Pascal Pletsch bei "Vorarlberg LIVE" über den neuen "Stufenplan" und ab wann man von einer "Endemie" spricht.

Die Regierung hat sich auf eine gesetzliche Neuregelung der Sterbehilfe in Österreich geeinigt. Wer Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen will, kann ab 2022 eine Sterbeverfügung errichten - ähnlich der Patientenverfügung. Der Zugang ist auf dauerhaft schwerkranke oder unheilbar kranke Personen beschränkt. Explizit ausgeschlossen sind Minderjährige. In Apotheken wird ein letales Präparat erhältlich sein. Begleitend kommt ein Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung. Pascal Pletsch spricht mit Walter Schmolly in "Vorarlberg LIVE" über die gesetzliche Neuregelung und den Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung.