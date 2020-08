CoV: Kontaktpersonen des Clusters in Frastanz alle negativ

Am Samstagabend wurden für Vorarlberg 32 aktiv Erkrankte gemeldet. In den letzten 24 Stunden kam eine Neuinfektion in Nenzing hinzu. Die Kontaktpersonen des Clusters in Frastanz blieben alle negativ.

Eine Neuinfektion ist in Nenzing aufgetreten. Die im Zusammenhang mit dem Cluster in Frastanz getesteten Kontaktpersonen sind alle negativ geblieben und können somit aus der Quarantäne entlassen werden. Von den dort positiv getesteten Personen sind bis auf eine Person alle nicht mehr ansteckend.

Seit dem Vortag sind sieben Personen wieder genesen. Derzeit gibt es 32 aktiv positiv getestete Personen in Vorarlberg. Zwei davon liegen im Krankenhaus, keine muss intensiv behandelt werden.

Die neu positiv getestete Person stammt aus Nenzing. Die meisten aktiv Erkrankten gibt es in Brand (7), Dornbirn (4), Bludesch (3) und Hohenems (3).

