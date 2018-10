Countdown läuft: Wallfahrtskirche Bildstein wird zur Basilika

In Bildstein läuft der Countdown: Am Sonntag wird die Wallfahrtskirche zur Basilika erhoben. Die Erhebung feiert Bischof Benno Elbs. Selbst der Apostolische Nuntius und Monsignore Michael Kahle aus Rom werden zugegen sein.

Seit über 400 Jahren pilgern und wallfahren die Menschen aus dem ganzen Bodenseeraum nach Bildstein. Auf dieser Tradition fußt die heutige, überregionale Bedeutung der Kirche hoch über dem Rheintal, als einem Ort der Marienverehrung. Mit der Verleihung des Ehrentitels einer „Basilika“ wird diese Bedeutung für die gesamte Region bestätigt.

Eine neue Basilika, ein einmaliges Ereignis Rund 20.000 Wallfahrer kommen jetzt schon pro Jahr nach Bildstein. Dass sich diese Zahl noch steigern wird, liegt, so Pfarrer Paul Burtscher, durchaus im Bereich des Möglichen. Zunächst aber freut sich der Seelsorger nun auf den kommenden Sonntag und die bevorstehenden Feierlichkeiten, die neben Bischof Benno Elbs auch den Apostolischen Nuntius Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen und Monsignore Michael Kahle aus Rom nach Bildstein führen werden. „Dass wir mit Bildstein eine zweite Basilika in Vorarlberg bekommen, ist ein einmaliges Ereignis, das wir gemeinsam feiern wollen“, lädt Pfarrer Paul Burtscher ein, am kommenden Sonntag den Weg nach Bildstein einzuschlagen.

Maria als Vorbild Im Rahmen der Festmesse erneuert Bischof Benno Elbs auch die Weihe der Diözese Feldkirch an Maria. Gerade im Jahr der Diözesanjubiläums sei es ihm ein Anliegen, so der Bischof, die Diözese unter den Schutz Mariens zu stellen und sie sich in ihrem absoluten Vertrauen in Gott gleichzeitig auch zum Vorbild zu nehmen.