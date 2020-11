Coronavirus: Wallner warnt vor hoher Dunkelziffer

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner hat am Samstag vor einer hohen Dunkelziffer im Land gewarnt.

Die hohe Rate an positiven Testergebnisse deute daraufhin, dass "im Hintergrund eine sehr hohe Dunkelziffer vorhanden sein könnte", meinte Wallner im Gespräch mit dem ORF Vorarlberg. "Das macht schon Sorgen", sagte der Landeshauptmann. In Vorarlberg waren zuletzt 30 Prozent der Coronatests positiv - der höchste Wert in ganz Österreich.