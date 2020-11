402 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle in Vorarlberg

Am Freitag wurden in Vorarlberg 402 Covid-Neuinfektionen verzeichnet. Auch die Zahl der Todesopfer ist erneut angestiegen.

In Vorarlberg ist die Zahl der Corona-Infektionen am Freitag leicht gesunken. Zwar gab es 402 Neuinfektionen, weil gleichzeitig aber auch 404 Genesungen gemeldet wurden, blieb die Zahl der aktiv Infizierten unter der Marke von 3.200. Exakt lag sie bei 3.165 Fällen.

Situation in den Gemeinden

Höchste 7-Tages-Inzidenz

Situation in Österreich

6.464 SARS-CoV-2-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sind am Freitag nach dem gestrigen Rekordwert von 7.416 neuen Fällen gemeldet worden. 1.340 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, das ist ein Anstieg von 72 Toten. 1.082 Todesopfer waren es noch am vergangenen Freitag, somit starben in einer Woche 258 Menschen mit einer Infektion - nach 128 in der Woche davor ist das eine Verdoppelung der Todesfälle.