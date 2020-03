Coronavirus: Italiengeschäft verhagelt Wolford die Bilanz

Große Umsatzrückgänge in Italien

Nach Angaben des Unternehmens am Mittwoch sind die Umsätze im besonders vom Coronavirus betroffenen Italien in den vergangenen zwei Wochen um rund 50 Prozent zurückgegangen. In der DACH-Region (Österreich, Deutschland und Schweiz) sei der Umsatz um 30 Prozent eingebrochen, hieß es. Angesichts der aktuellen Unwägbarkeiten werde man den weiteren Verlauf der Epidemie und ihre wirtschaftlichen Folgen abwarten, bevor ein neuer mittelfristiger Ausblick vorgelegt wird, so der Vorstand.