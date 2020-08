Coronavirus in Vorarlberg: von 7 auf 53 Fälle in 30 Tagen - Tendenz steigend

Nachdem die Coronazahlen in Vorarlberg über einen Monat lang im einstelligen Bereich waren, gab es in den vergangenen 30 Tagen einen merklichen Anstieg.

Am 18. Juli 2020 gab es in Vorarlberg sieben Personen, die zu diesen Zeitpunkt als aktiv positiv galten - seitdem ging die Zahl der Infizierten rasant nach oben. Am Dienstagmittag stand die Zahl bei 53 aktiv Positiven.