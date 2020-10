Coronavirus - Hälfte der Klassen an Klauser Schule abgesondert

An der Mittelschule Klaus sind fünf Schüler und drei Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Fünf der zehn Klassen der Schule wurden abgesondert.

Sie werden weiter per Distance Learning unterrichtet, teilte Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink am Montagabend in einer Aussendung mit. Weitere 110 Schüler und Lehrer können sich testen lassen, Tests werden auch am Wochenende angeboten.