Vorarlberg: Covid-Tests dauern zu lange - Viele Eltern frustriert

Es werden in Vorarlberg im Moment mehr Mädchen und Burschen getestet als je zuvor, aber offenbar heißt es in manchen Fällen immer noch warten, vor allem wenn ein Covid-Fall vor dem Wochenende auftaucht.

Denn mitunter kann es in Vorarlberg mehrere Tage dauern, bis die ganze Klasse oder Gruppe getestet werden kann, wenn sich ein Kind infiziert hat.

Covid-Tests dauern zu lange

Mittlerweile tritt fast jeder 3. Coronavirus-Fall in Vorarlberg an Schulen und Kindergärten auf, berichtet der "ORF Vorarlberg". Die Covid-Tests dauern zu lange, beschweren sich frustrierte und verärgerte Eltern aus Altach im Gespräch mit "Vorarlberg Heute". Sie fordern: Man sollte auch am Wochenende testen.