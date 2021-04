Coronahotspot Lingenau, NoVA-Erhöhung, Immobilienpreise und Musikneuheiten

Lingenaus Bürgermeisterin Carmen Steurer, Unternehmer Christoph Gerster, SREAL Geschäftsführer Dominik Brunauer und die Vorarlberger Sängerin Chantal Dorn heute zu Gast um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Kann man sich das Wohnen im Ländle noch leisten? Steigen die Preise weiterhin und wo in Vorarlberg ist Wohnen am teuersten? Dominik Brunauer, Geschäftsführer von SREAL Immobilien gibt heute einen Überblick über die aktuelle Immobilienlage in Vorarlberg.

"Feuerfest" heißt ihr neues Album, das am 16. April erschienen ist und gemeinsam mit Erfolgsproduzent Oliver Pinelli entstand. Das Album erzählt die Geschichte ihres Lebens. So singt die Vorarlbergerin über Enttäuschungen, Wünsche, Sehnsüchte und natürlich über die Liebe. Chantal Dorn erzählt heute in "Vorarlberg LIVE" wieso der Titel "Feuerfest" eine neue Linie in ihrem Leben beschreibt und warum sie schon mit 4 Jahren wusste, dass sie dahin gehen will, wo es glitzert.