Rudi Lins: "NoVA-Erhöhung ist nicht vertretbar"

Die ab 1. Juli 2021 im Zuge der Ökologisierung des Steuer- und Abgabensystems geltende Neuregelung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) beim Autokauf sorgt weiter für großen Unmut in den betroffenen Branchen.

Die NoVA wird neben Pkw nun erstmals auch für leichte Nutzfahrzeuge fällig. "Diese steuerliche Zusatzbelastung ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein absolut herber Schlag. Die neue NoVA kann dann bei diesen Fahrzeugen beim Neukauf schon mal 10.000 bis 15.000 Euro ausmachen. Das trifft vor allem viele EPU und Kleinunternehmen mit kleinen Lkw wie Kasten- oder Pritschenwägen, die diese Fahrzeuge zum Transport von Material und Waren für ihre Arbeit brauchen", kritisiert Rudi Lins, Obmann des Vorarlberger Fahrzeughandels. Das sei nicht vertretbar.

"In einer Zeit, in der die Wirtschaft derartige Rückschläge hinnehmen muss und angekurbelt werden sollte, ist der Staat angehalten, positive Lenkungsmaßnahmen zu ergreifen. Stattdessen werden Gebühren erhöht und neue Abgaben eingeführt. Diese in den Kalkulationen unterzubringen, wird äußerst schwierig und schmälert die Investitionskraft der Betroffenen, vor allem der Gewerbebetriebe, die auf Transportfahrzeuge angewiesen sind", sagt Rudolf Gort, Innungsmeister der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker.