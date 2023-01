Coronahilfen haben Firmen zu großen Finanzpolstern verholfen

Die staatlichen Coronahilfen haben heimischen Unternehmen laut einer Studie der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) nicht nur gestützt, sondern zu ausgeprägten Finanzpolstern verholfen, schreibt die Zeitung "Der Standard" am Montag.

Eigenkapital 2020 um 7,5 Prozent nach oben gegangen

Mehr Cash dank Krise?

Die Ergebnisse seien insofern bemerkenswert, da die Umsätze der Unternehmen aufgrund der Lockdowns in vielen Branchen rückläufig waren. Zu erwarten gewesen sei daher, dass die Einlagen und das Eigenkapital der Unternehmen zurückgehen. Dass dem nicht so war, liege an den Staatshilfen. In der Studie heiße es sinngemäß, dass zu bezweifeln sei, dass die Staatshilfen dazu gedient hätte, gefährdete Unternehmen am Leben zu erhalten und Arbeitsplätze zu retten, schreibt der "Standard".