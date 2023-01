Corona trieb Förderungen des Bundes 2021 in die Höhe

Die Förderungen im Jahr 2021 waren im besonderen Maß durch die Belastung der Covid-19-Pandemie geprägt. Das geht aus dem Förderungsbericht 2021 des Finanzministeriums hervor, der dem Budgetausschuss des Nationalrats kürzlich übermittelt wurde und von dem die "Wiener Zeitung" am Dienstag berichtete. Im Vergleich zu 2020 erhöhte sich das Fördervolumen um 16,7 Prozent.

Für direkte Förderungen des Bundes wurden 11,94 Mrd. Euro, für Förderungen externer Rechtsträger 8,93 Mrd. Euro ausgezahlt. In Summe sind das Förderungen von 20,87 Mrd. Euro, das entspricht 19,5 Prozent an den Gesamtauszahlungen des Bundes, so die Parlamentskorrespondenz.