Corona-Zahlen rund um den Bodensee: So steht Vorarlberg da

Journalist Johannes Huber über das Infektionsgeschehen im Bodensee-Raum, Grenzkontrollen und die Modellregion Vorarlberg.

Die Zahlen steigen, die Zahlen fallen – und generell kann es schon keiner mehr hören. Aber wie ist die Corona-Situation zur Zeit im gesamten Bodenseeraum? Wie verhalten sich unsere deutschen Nachbarn und wie ist die Lage im Liechtenstein und in der Schweiz? Journalist und VN-Autor Johannes Huber gab am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE" einen Überblick.

Kaum Unterschiede im Bodensee-Raum

Grundsätzlich würden sich die Infektionszahlen im Bodensee-Raum kaum unterscheiden, so Huber. Trotz der Öffnungsschritte im Zuge der Modellregion Vorarlberg lesen sich die Zahlen in den benachbarten Regionen rund um den Bodensee sehr ähnlich. Für Huber auch ein Hinweis, dass sanfte Lockerungen kaum einen negativen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben. So seien beispielsweise in Lindau trotz hartem Lockdown die Zahlen ähnlich wie im "lockeren" Ländle.