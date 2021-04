Vorarlberg: 81 Neuinfektionen seit Mitternacht

Am Mittwoch wurden bis Mittwochnachmittag 81 Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Stand Mittwoch 16 Uhr: Das Infektionsgeschehen in Vorarlberg bleibt hoch. Laut Dashboard des Landes standen am Mittwochnachmittag 81 Neuinfektionen 58 Genesungen gegenüber. Damit gelten derzeit 1.186 Personen als Corona-positiv.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 167.

Am oder mit dem Virus verstorben ist am Mittwoch niemand, bisher gab es in Vorarlberg 285 Corona-Todesopfer.