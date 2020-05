Corona-Zahlen in Vorarlberg weiter stabil

Bereits seit fast zwei Wochen gibt es weniger als 20 Corona-Infizierte in Vorarlberg.

In Vorarlberg gibt es mit Stand Montagmorgen 8 Uhr noch 16 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Seit 5. Mai steht die Zahl der Todesopfer bei 19.

Bis zum Wochenende wurden in Vorarlberg 19.543 Tests durchgeführt, 899 davon zeigten ein positives Ergebnis. Derzeit gelten 864 Personen davon wieder als genesen.

Die meisten Infizierten gibt es noch immer im Bezirk Bregenz, dort gelten noch neun Personen als "aktiv positiv". In Bludenz und Dornbirn sind es drei bzw. zwei, einen Erkrankten gibt es noch im Bezirk Feldkirch. Im Dashboard des Landes wird außerdem ein weiterer Infizierter ausgewiesen, dessen Wohnsitz sich nicht in Vorarlberg befindet.

Spitzenreiter in den einzelnen Gemeinden ist derzeit noch Bregenz mit acht Infizierten. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass in der Landeshauptstadt eine Familie mit sechs Personen erkrankt sei.