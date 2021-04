Corona-Verschärfungen in Lustenau und im Bregenzerwald

Landesrätin Martina Rüscher und Dr. Kurt Fischer, Bürgermeister von Lustenau, heute im Gespräch mit Pascal Pletsch um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

In Lustenau sind die Infektionszahlen in den letzten Tagen nach oben geschnellt. Dabei sind 41 der aktuell 145 Infizierten unter 18 Jahre alt. Landesrätin Martina Rüscher kündigte am Sonntag verschärfte Maßnahmen an. Auf welche Verschärfungen sich der Lustenauer Bürgermeister Dr. Kurt Fischer gemeinsam mit dem Land und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Bregenzerwaldes geeinigt hat, erzählt er heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".