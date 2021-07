Corona: Regierung würdigt heute die Wissenschaft

Live ab 10 Uhr: Die Bundesregierung will der Wissenschaft offiziell Danke sagen. Im Zentrum der Rede von Bundeskanzler Sebastian Kurz stehen die Lehren aus der Krise.

Die Bundesregierung will nun, da sich die Corona-Situation vorerst deutlich gebessert hat, offiziell der Wissenschaft Danke sagen: Bei einer Festveranstaltung "zu Ehren der Wissenschaft" am Dienstag in der Aula der Wissenschaften in Wien wird zunächst Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Wort ergreifen, um einen Ausblick auf die Schwerpunkte nach der Krise zu geben und ein Resümee über die vergangenen Monate zu ziehen. Im Zentrum der Rede stehen die Lehren aus der Krise.