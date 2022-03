Corona-Regeln, Ukraine-Hilfe und WM-Qualifikation

Landesrätin Martina Rüscher, Nationalratsabgeordneter Norbert Sieber und VN-Sportchef Christian Adam heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

22 Tonnen Hilfsgüter sind durch eine von Norbert Sieber, ÖVP-Nationalratsabgeordneter, initiierten Spendenaktion in Vorarlberg zustande gekommen und letzte Woche an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht worden. Die Spenden wurden dann von Pater Andrej in Polen in Empfang genommen und weiter in die Ukraine geliefert. In "Vorarlberg LIVE" reden Norbert Sieber und Pater Andrej heute über die Lage an der polnisch-ukrainischen Grenze und humanitäre Hilfe für die Ukrainer:innen.