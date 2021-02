Corona-Krise: "Wertvolle Phase für Künstler"

KUB-Direktor Thomas D. Trummer sprach in "Vorarlberg live" über die anstehende Wiedereröffnung und sein neues Buch.

Für jeden sei das vergangene Jahre eine prägende Phase des Lebens gewesen, für zahlreiche Künstler war sie aber auch wertvoll und kostbar, sagte Thomas D. Trummer, Direktor des Kunsthaus Bregenz am Donnerstag in "Vorarlberg live". Erst im Sommer 2020 sorgte das KUB mit einer Ausstelung von Kunstwerken, welche während des ersten Lockdowns entstanden sind, weltweit für Furore. "Sogar die New York Times hat darüber berichtet." Die aktuelle Ausstellung musste nach nur wenigen Tagen im Dezember geschlossen werden, kommenden Dienstag wird wieder eröffnet.