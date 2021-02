Koalitions-Analyse von Kathrin Stainer-Hämmerle

Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle hat am Donnerstagabend bei "Vorarlberg Live" die aktuelle Situation in der Türkis-Grünen Koalition der Bundesregierung analysiert.

Auslöser für die Unstimmigkeiten war unter anderem die Abschiebung von drei Kindern nach Georgien. Klubchefin Sigrid Maurer kündigte in einer der APA übermittelten Stellungnahme an, den Anträgen von SPÖ und NEOS in der Sondersitzung am Donnerstag nicht zuzustimmen, was am Donnerstag im Nationalrat auch so passiert ist. Ein wenig zu ihrer Überraschung, wie Kathrin Stainer-Hämmerle im Gespräch mit Gerold Riedmann bei "Vorarlberg Live" analysiert hat.