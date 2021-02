"Negatives Testergebnis bei Grenzübertritt mitzuführen"

Sicherheitslandesrat Christian Gantner hat bei "Vorarlberg Live" am Donnerstagabend die neuen Regeln für Pendler erklärt.

Nach Vorarlberg einreisende Personen, die den definierten Pendlerbegriff erfüllen, müssen sich ab Mittwoch (10. Februar) vor Einreise bzw. Wiedereinreise um eine elektronische Registrierung kümmern und eine ärztliche Bestätigung oder ein in Österreich ausgestelltes negatives Corona-Testergebnis mitführen, das nicht älter ist als sieben Tage ab dem Zeitpunkt der Probenentnahme. Im Falle einer Kontrolle ist die negative Testbescheinigung vorzulegen. Gantner führte die neuen Bestimmungen im Gespräch mit VN.at-Chefredakteur Gerold Riedmann im "Vorarlberg Live"-Studio im Detail aus.

Insgesamt habe man mit Start am Montag die Testkapazitäten im Land auf 50.000 Tests pro Woche mehr als verdoppelt. Besonders die Möglichkeit sich für einen Friseurtermin "freitesten" zu lassen, habe in den letzten Tag für einen Run auf das Testangebot in Vorarlberg gesorgt.Die Testpflicht gilt generell für Kinder ab 11 Jahren, hielt Landesrat Gantner zudem fest.