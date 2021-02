Corona-Testangebot: 8. Teststation in Vorarlberg

Das Land Vorarlberg will das Angebot der kostenlosen Corona-Testmöglichkeiten ab kommendem Montag mehr als verdoppeln.

Damit begegne man der landesweit stark steigenden Nachfrage, informierte Landesrat Christian Gantner am Donnerstag. Verfügte man bisher über 22.000 Testplätze pro Woche, so sollen es ab Montag knapp 50.000 sein, kündigte Gantner an.

Laut Gantner werden nicht nur die Öffnungszeiten der Teststationen verlängert, vielmehr soll bei der Cashpoint Arena in Altach eine zusätzliche Teststation aufgebaut werden. In jenen Talschaften, in denen es keine Teststation in der Nähe gibt, will man sich mit mobilen Lösungen behelfen.

Anmeldungen zur Testung

Damit stehen ab Montag Teststationen in allen Bezirkshauptstädten zur Verfügung, dazu kommen noch Standorte in Bezau (Bregenzerwald), Schruns (Montafon), dem Kleinwalsertal und eben Altach. Anmeldungen zur Testung sind wie bisher über das zentrale Anmelde-Tool auf www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet oder telefonisch unter 0810/810 600 möglich.

Teststationen im Überblick

Standorte und künftige Öffnungszeiten im Überblick:

DORNBIRN:

Montag bis Sonntag von 8:00 bis 18:00 Uhr

Dornbirn Testzentrum (Messehalle 10), Untere Roßmähder

BREGENZ:

Montag bis Freitag von 06:00 bis 20:00 Uhr

Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr

Sporthalle Rieden, Untere Burggräflerstraße 11

BLUDENZ:

Montag bis Freitag von 06:00 bis 20:00 Uhr

Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr

Stadtsaal, Untersteinstraße 6

FELDKIRCH:

Montag bis Freitag von 06:00 bis 20:00 Uhr

Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr

Bis einschließlich 7. Februar 2021: Jugendhaus, Reichsstraße 143

Ab Montag, 8. Februar 2021: „Schulbrüderheim“, Carinagasse 11

ACHTUNG: Alle Testungen ab Montag, 8. Februar, werden nicht mehr im Jugendhaus, sondern im Schulbrüderheim durchgeführt!

BEZAU:

Dienstag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Sicherheitszentrum, Platz 639

SCHRUNS:

Dienstag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Kulturbühne, Batloggstraße 24

KLEINWALSERTAL:

Dienstag von 08:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Samstag von 08:00 bis 16:00 Uhr

Test-Station, Walserstraße 271, Hirschegg

ALTACH:

(voraussichtlich ab Kalenderwoche 6)

Sportanlage Schnabelholz (Cashpoint Arena), Schnabelholz 1

Zusätzlich ist ein mobiles Testteam in all jenen Talschaften im Einsatz, die über keine Teststation in der Nähe verfügen.