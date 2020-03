Corona in Vorarlberg: Erkrankter kann LKH verlassen

Nach dem gestern bekannt gewordenen ersten Corona-Fall in Vorarlberg sind die Behörden intensiv daran, die Kontaktpersonen zu erheben, berichtet Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher nach der heutigen Sitzung des Corona-Koordinationsstabs.

Nach Auskunft von Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher wurden knapp zehn Personen identifiziert und per Bescheid für 14 Tage abgesondert. Die Erhebungen, die sich nicht ganz leicht darstellen, gehen intensiv weiter. Da sich der Erkrankte selbst immer noch in einem guten Allgemeinzustand befindet, wird er in Kürze das LKH Hohenems verlassen und sich in häusliche Isolierung begeben können.