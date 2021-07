Corona-Cluster befürchtet nach X-Jam-Maturareise

Nach den Vergewaltigungsvorwürfen die neue Hiobs-Botschaft für den Maturareiseveranstalter X-Jam: Es soll ein Corona-Cluster gegeben haben.

Video: Corona-Cluster bei X-Jam-Maturareise?

all

all

self

self

Vorwurf der Vergewaltigung

Er in der Vorwoche ist ein junger Österreicher in Kroatien festgenommen worden. Der 19-Jährige soll Medienberichten zufolge als Teilnehmer einer Maturareise eine ebenfalls aus Österreich stammende Maturantin in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben. Die kroatische Polizei hat Berichte über sexuelle Übergriffe bei der "X-Jam"-Maturareise bestätigt.