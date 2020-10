Corona-Ampel auf Rot im Rheintal und Walgau

LH Markus Wallner im VOL.AT TV-Interview über die zunehmenden Coronainfektionszahlen in Vorarlberg und warum das Rheintal und Walgau auf Rot gesetzt wurden.

Coronavirus-Epidemie in Vorarlberg: Die Corona-Ampelkommission hat am Donnerstagnachmittag getagt, jetzt steht es fest und ist fix. Am Freitag wird die Corona-Ampel im Rheintal und Walgau auf Rot gestellt. Damit haben sich Befürchtungen bestätigt - wie VOL.AT bereits am Donnerstagnachmittag berichtete - dass den beiden Regionen in Vorarlberg eine rote Phase droht.