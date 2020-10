Corona-Ampel: Rheintal und Walgau werden wohl rot

Die Region Rheintal/Walgau soll am Freitag auf der Corona-Ampel rot gestellt werden.

Heute um 14 Uhr tagt die Ampelkommission. Wie mehrere Medien berichten, liegt der Experten-Vorschlag schon vor. Demnach könnten zusätzlich 21 Bezirke (Regionen) in Österreich auf rot geschaltet werden, darunter auch die Region Rheintal/Walgau. Eine endgülitge Entscheidung wird am Donnerstagabend erwartet.

Homeschooling

Sollte die Ampel auf Rot schalten, würde es ab der 9. Schulstufe Homeschooling geben. Auch könnte es zu einem Besuchsverbot in den Spitälern und Pflegeheimen kommen.

Vorarlberg ist bei der Corona-Ampel nicht in die vier Bezirke unterteilt, sondern in fünf Regionen:

Derzeit vier rote Bezirke

An sich gilt das Überschreiten der 100er-Marke als Parameter, um den betroffenen Bezirk auf Rot zu schalten. Die Corona-Kommission orientiert sich bei ihrer Beurteilung neben der Sieben-Tage-Inzidenz aber auch an der Anzahl der regional durchgeführten Tests, ob und inwieweit sich die Neuinfektionen Clustern zuordnen lassen und damit abgrenzbar sind und an den lokalen Ressourcen im Gesundheitswesen.