Covid-19: 29 Neuinfektionen in Vorarlberg

Am Samstag kamen 29 Neuinfektionen in Vorarlberg hinzu. Im selben Zeitraum wurden sieben Menschen als genesen gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten steigt damit auf 405.

Bisher wurden in Vorarlberg 2.282 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 1.852 davon sind wieder genesen, 25 Personen sind verstorben.

Am Samstag kamen insgesamt 29 Neuinfizierte hinzu, sieben wurden als genesen gemeldet. Von den 29 neuen Infektionen können 22 auf das Umfeld von bereits zuvor positiv getesteten Personen zurückgeführt werden. In sieben Fällen sind die Infektionsquellen noch unklar. Die Erhebungen laufen. Damit gibt es in Vorarlberg aktuell 405 aktiv Infizierte.