Containerterminal Wolfurt erweitert

Wolfurt - In den vergangenen vier Jahren wurde der Containerterminal am Güterbahnhof Wolfurt um 61 Millionen Euro erweitert. Die Kapazität des Terminals konnte dadurch verdoppelt werden. Ende August soll der Terminal in Vollbetrieb gehen, im Herbst ist die offizielle Eröffnung geplant.

Rund 50 Güterzüge bewältigt der Güterbahnhof Wolfurt an einem Werktag durchschnittlich, berichtet der ORF Vorarlberg. Vier ganze Containerzüge können nun, ohne vorher zerlegt zu werden, direkt unter den beiden Kränen be- und entladen werden. Die Kapazität des Terminals verdoppelt sich, die Stapelfläche für Container hat sich sogar vervierfacht.

Gleisbau am Güterbahnhof in Wolfurt