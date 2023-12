Die Feuerwehr musste in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hard ausrücken.

Container in Brand gesetzt: Bewohnerin musste mit Drehleiter gerettet werden

In der Nacht zum Samstag, dem 2. Dezember, wurde in Hard ein Altpapiercontainer vor einer Wohnhausanlage in Brand gesetzt.

Gegen 3.40 Uhr wurde durch eine unbekannte Täterschaft in Hard ein Altpapiercontainer, welcher bei einer Wohnhausanlage im äußeren Eingangsbereich abgestellt war, in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand, wodurch der Ausgang dieser Wohnhausanlage für die Bewohner schwer passierbar wurde.

Bewohnerin konnte Gebäude nicht mehr verlassen

Eine Bewohnerin musste mittels Drehleiter evakuiert werden, da sie nicht mehr in der Lage war, das Gebäude selbständig zu verlassen. Aufgrund der Hitze des Feuers wurde die Außenfassade des Gebäudes erheblich beschädigt. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Es sind auch alle Wohnungen der Anlage noch bewohnbar.

Im Einsatz waren ...

Im Einsatz waren zwei Polizeistreifen, ein Rettungswagen und vier Fahrzeuge der Feuerwehr Hard mit insgesamt etwa 38 Einsatzkräften.