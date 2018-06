Cobra Vorarlberg: Diese Spezialeinheit ist in Bregenz im Einsatz

Am Montagvormittag wurde die Vorarlberger Cobra zu einer Schießerei in Bregenz gerufen. Hier erfahren Sie alle Hintergründe zu der Spezialeinheit.

Das Einsatzkommando Cobra ist die wichtigste polizeiliche Sondereinheit in Österreich. Ihren Hauptsitz hat die Spezialeinheit in Wiener Neustadt. Dazu kommen sieben Außenstellen in ganz Österreich, sodass jeder Einsatzort innerhalb von einer Stunde erreicht werden kann.

20 Beamte in Feldkirch stationiert

Seit 2003 befindet sich eine dieser Außenstellen in Feldkirch-Gisingen. 20 Beamte sind dort stationiert. Gibt es einen Einsatz in Bregenz, kann die Cobra in 15 bis 20 Minuten vor Ort sein. Außerdem besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Cobra in Innsbruck, wo 40 Beamte stationiert sind. Bei einem Ernstfall kann die Tiroler Spezialeinheit in einer Stunde in Vorarlberg sein.