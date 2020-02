Cluevo on road mit Helioz- Gründer Martin Wesian

"Täglich im Dienst der guten Sache!" - Martin Wesian, CEO und Gründer von Helioz war heute zu Gast bei Cluevo on road.

Wie wichtig gutes und sauberes Wasser ist, wird einem erst bewusst wenn man über den Tellerrand von Vorarlberg schaut. Martin Wessian Gründer und CEO von Helioz, widmet sich mit Leidenschaft seiner Aufgabe: "Lösungen zu schaffen, um möglichst vielen Menschen einen Zugang zu sauberen Wasser zu ermöglichen." Gemeinsam mit Martin Wesian tauchen wir in eine abenteuerliche Reise ein, die von Technologie und sozialem Engagement geprägt sein wird.

Das macht CLUEVO

Die drei Lernprofis Enver Sonbay (Sonbay e-learning), Elias Berchtold und Christoph Gassner (SourceNova) bieten maßgeschneiderte Lern-Lösungen für ihre Kunden an. "Spätestens dann, wenn man jemandem x-mal das gleiche erklären muss, dann macht es Sinn, sich mit uns in Kontakt zu setzen“, sagt Sonbay. Im September 2018 bezogen die drei ihr gemeinsames Büro auf dem Areal von Rhombergs Fabrik in Dornbirn, und arbeiten seit mehr als einem Jahr zusammen.