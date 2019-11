Live: "CLUEVO on road" mit Sandra Urach

Marathon-Landesrekordhalterin Sandra Urach ist bei "CLUEVO on road" am Dienstagabend ab 18 Uhr zum Live-Interview zu Gast.

“Gemeinsam machen wir uns als Fahrgemeinschaft mit dem Elektroauto auf den Weg zur nächsten Veranstaltung. Das ist nachhaltig und die Anfahrt wird in produktive Zeit umgewandelt, gleichzeitig lernen uns Menschen kennen", erklärt Enver Sonbay, Co-Founder von CLUEVO das Konzept des Interview-Formats.

Heute Abend ist CLUEVO wieder für euch Live unterwegs und sendet eine weitere Folge von CLUEVO on road. Dieses mal wird Sandra Urach recht herzlich als Gast im Auto begrüßt. Im Gespräch tauchen die Interviewpartner in den Ausdauersport ein. Dabei versuchen sie herauszufinden, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen sich aus dem Sport in die Geschäftswelt transferieren lassen.